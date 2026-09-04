Firmas de EE.UU. invertirán 2.000 millones de dólares en chips y energía en Corea del Sur

"Cuatro empresas estadounidenses declararon un total de 2.000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en sectores prometedores como materiales y equipos para semiconductores, materiales avanzados para pantallas y energía eólica marina", dijo el Ministerio de Industria surcoreano en un comunicado sobre un acto celebrado la víspera en Washington.

Corning, fabricante de vidrio especializado, se comprometió a reforzar su capacidad productiva en Corea del Sur e incorporar equipos destinados a materiales para dispositivos móviles de próxima generación y semiconductores, según el informe de la reunión, que contó con la presencia del ministro de Industria de Corea del Sur, Kim Jung-kwan.

Air Products se comprometió a ampliar en Pyeongtaek, que alberga el mayor complejo de producción de semiconductores de Samsung Electronics, sus instalaciones de suministro de gases ultrapuros y raros utilizados en procesos avanzados de fabricación de chips, en lo que será su mayor inversión desde que entró en Corea del Sur, dijo el ministerio.

Axcelis, fabricante de equipos para semiconductores, expandirá sus instalaciones de producción de sistemas de implantación iónica, utilizados en una etapa clave de la fabricación de chips.

Pacifico Energy, desarrolladora de proyectos renovables, impulsará un complejo eólico marino con una capacidad de 3,2 gigavatios en la región de Jeonnam-Gwangju, en el suroeste del país.

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Las cifras de inversión por empresa no fueron desglosadas en el informe.

Corea del Sur alberga a Samsung Electronics y SK hynix, los dos principales fabricantes mundiales de chips de memoria, mientras los semiconductores son el principal producto de exportación del país asiático.