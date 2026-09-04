Fiscalías Europea y de China firman un acuerdo de trabajo para "fortalecer la cooperación"

En particular, esta alianza -la primera que suscriben ambos organismos- busca poner el foco en el blanqueo de capitales y la corrupción, así como de mejorar la eficacia de la recuperación de activos ilícitos, según explicó la Fiscalía Europea en un comunicado.

La fiscal general Europea saliente, Laura Kövesi, y el fiscal general de la República Popular China, Ying Yong, rubricaron el acuerdo que contempla además un plan de acción para el período 2026-2028 "que contribuirá a desarrollar prácticas de cooperación eficientes en estos ámbitos".

La Fiscalía Europea ha liderado en los últimos años intervenciones de gran calado, como las operaciones Calypso y Dragone, en más de una docena de Estados miembros para desmantelar redes internacionales controladas por ciudadanos chinos dedicadas a la importación masiva de textiles, vehículos eléctricos y bienes de consumo mediante fraudes multimillonarios en el IVA y en los aranceles aduaneros del mercado único

Estas actuaciones judiciales, que han derivado en la incautación de toneladas de mercancías de contrabando y el embargo de decenas de millones de euros en áreas logísticas clave como la región italiana de Prato (centro-norte), responden a las constantes advertencias de Kövesi sobre el creciente impacto de tramas de delincuencia organizada que explotan las fisuras transfronterizas de la UE para el blanqueo de capitales.