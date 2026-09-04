Francia está lista para reaccionar a cualquier ataque ruso, pero no busca la guerra

"Nosotros responderemos siempre cuando seamos atacados, pero no buscamos la escalada y, sobre todo, no buscamos la guerra. Lo que queremos es la paz", señaló Barrot este viernes en una entrevista a la emisora France Inter en la que se refirió precisamente a la Coalición de Voluntarios que prepara garantías de seguridad para Ucrania en caso de alto el fuego.

Según su análisis, lo ocurrido en Leipzig "no es nuevo" sino que en realidad hay "continuidad con lo que Vladímir Putin ha hecho desde el comienzo de la guerra" que "tiene como objetivo dividirnos en Europa para continuar ese proyecto imperialista y colonial, pero es un fracaso" porque "la reacción de los europeos ha sido firme y unánime".

"Lo que detesta Rusia son los vínculos de solidaridad (entre europeos) y que seamos capaces de defendernos", señaló.

Barrot recordó que Francia reaccionó al ataque de Leipzig convocando al encargado de negocios de Rusia en Francia, 'número dos' de la embajada, para manifestarle una "fuerte contestación" por su acción "contra Alemania, pero en realidad contra nosotros", dijo.

Preguntado por el hecho de que varios medios del grupo del magnate Vincent Bolloré, conocido por sus posiciones de extrema derecha, estén ofreciendo espacio a la que fue directora en Francia del medio ruso RT, Xenia Fedorova, expulsada por Francia por considerar que era "una agente de injerencia al servicio de Rusia", dijo que le sorprende y que "los franceses no van a entenderlo".

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A ese respecto, recordó que "todas las fuerzas políticas" francesas han estado de acuerdo en su expulsión porque "en realidad es una propagandista del Kremlin".