FundéuRAE: Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA, claves de redacción

La denominación oficial de este torneo se escribe con mayúscula inicial en sus términos significativos (“Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA”), como señala la 'Ortografía de la lengua española', y lo mismo sucede cuando se abrevia (“Sus rivales en la Copa del Mundo de Alemania”). Si “copa del mundo” se emplea de modo genérico, la minúscula es adecuada (“¿Qué países han ganado más copas del mundo?”).

Aunque son válidas las adaptaciones “básquetbol”, “basquetbol” y “básquet”, el 'Diccionario panhispánico de dudas' recomienda utilizar con preferencia “baloncesto”, puesto que está asentado en todo el ámbito hispánico. Todas las opciones con “q” son más aconsejables que las grafías con “k” (“básketbol”, “basketbol” y “básket”).

Para las jugadoras, pueden emplearse las voces “baloncestista”, “basquetbolista” o “basquetbolera”, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente.

La competición celebra este año su “vigésima edición”, expresión que puede abreviarse con números romanos (“XX edición”) o con números arábigos, punto y letra volada (“20.ª edición”).

En frases como “Destacaba la playmaker con doce puntos”, es innecesario el uso de la palabra inglesa, pues existen alternativas en español como “base” o “armadora”.

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La palabra “pívot”, que designa a la jugadora que tiene una posición más cercana al tablero, se escribe con tilde por ser una palabra llana acabada en consonante distinta de “-⁠n” o “-⁠s”. Su plural es “pívots”, también con tilde por terminar en grupo consonántico, y es común en cuanto al género: “el/la pívot”. Es apropiado también “pivote”, que se utiliza en algunos países.

En referencia a la posición intermedia de “ala pívot”, se aconseja la escritura en dos palabras, mejor que con guion (“ala-⁠pívot”), pues es un compuesto ya asentado, aunque también puede escribirse en una sola (“alapívot”).

Para referirse a la jugadora que encabeza el equipo, a la entrenadora y a la persona encargada de hacer cumplir el reglamento en la cancha, se emplean las formas “capitana”, “técnica” y “árbitra”, respectivamente.

Respecto a “árbitra”, el 'Diccionario panhispánico de dudas' señala que a este y otros sustantivos que han comenzado a usarse en femenino recientemente los suele preceder el artículo en femenino, aunque, como en este caso, comiencen por “a” tónica. Así, se utiliza “la árbitra” y “una árbitra”, antes que “el árbitra” y “un árbitra”.

En las noticias sobre este deporte, a veces se encuentran frases como “La estadounidense se multiplicó esta vez en los dos aros para acabar con dobles figuras”, para referirse, entre otros datos estadísticos, a que marcó más de 10 puntos o hizo más de 10 rebotes. En estos casos, se recomienda usar “cifras dobles” o “números de dos dígitos”, entre otras alternativas, pues “figura” no tiene en español el sentido de ‘número’.

Construcciones como “mejor jugadora”, “jugadora más valiosa” o “jugadora mejor valorada” son alternativas a la sigla inglesa “MVP” (de “most valuable player”). Así, en “Martín fue la MVP del campeonato sub-19 celebrado en Madrid en 2023”, podría haberse usado cualquiera de ellas.

El anglicismo “fan zone” puede sustituirse por expresiones españolas como “zona de hinchas”, “aficionados”, “seguidores” o “forofos”, o “zona para la hinchada”, “la afición” o, en algunos países, “la fanaticada”, “la porra” o “la barra”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.