Honduras pide a EEUU tiempo para que 55.000 migrantes preparen su retorno tras fin del TPS

"Les he pedido que les den el tiempo a los compatriotas para que puedan prepararse para un retorno al país, que les den esa oportunidad de poder prepararse dado que han estado 30 y 40 años en Estados Unidos, siendo ciudadanos honorables, respetables, que han sido parte de la economía y de la sociedad", explicó Asfura a los periodistas.

El mandatario señaló que su Gobierno realizó las gestiones diplomáticas necesarias para buscar una transición ordenada que permita a unos 55.000 hondureños afectados por el fin del TPS resolver sus asuntos familiares, laborales y patrimoniales antes de un eventual retorno, aunque reconoció que corresponde a Estados Unidos definir su política migratoria.

"Hicimos las solicitudes debidas, pero bueno, las políticas del Gobierno americano en temas de migración y aranceles son políticas firmes que debemos respetar", sostuvo.

Las declaraciones de Asfura se producen un día después de que la canciller hondureña, Mireya Agüero, confirmara que EE.UU. rechazó la petición de Honduras para conceder un período adicional de transición a los beneficiarios del TPS, una medida otorgada a Tegucigalpa en 1999, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país.

El gobernante señaló que el Gobierno hondureño prepara medidas para facilitar la reintegración económica y social de los retornados, aunque la canciller ha descartado por ahora un retorno masivo inmediato.

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Más de un millón de hondureños residen en territorio estadounidense, de los cuales unos 200.000 han adquirido la ciudadanía o cuentan con un estatus migratorio regular, según cifras oficiales.