Juanes inicia en Florida una gira de 30 conciertos por Estados Unidos y Canadá

El espectáculo, que se presentó el jueves en Orlando, combina las canciones de 'JuanesTeban', el duodécimo álbum del colombiano, publicado en marzo, con los éxitos que lo hicieron conocido.

Entre los temas destacan 'Una noche contigo', 'Muérdeme', 'Timelapse de sol', 'Es por ti', 'Mala gente', 'Volverte a ver' y 'Para tu amor'.

'JuanesTeban', de 16 canciones, mezcla la cumbia con el rock que lo identifica y lleva ilustraciones dibujadas por él, la primera vez que firma la parte visual de uno de sus discos. Reúne colaboraciones con Bomba Estéreo, Mon Laferte, Rawayana, Conociendo Rusia y Vivir Quintana.

Con 'Una noche contigo', grabada con La Arrolladora Banda El Limón, llegó en enero a su primer número uno en la lista de música regional mexicana de Billboard, la vigésimo primera de la banda mexicana en esa clasificación.

La gira pasa por Atlanta, Nashville, Boston, Houston, Los Ángeles, y Toronto y Montreal, en Canadá), entre otras ciudades, y termina el 22 de octubre en San Diego (California).

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La venezolana Joaquina, mejor nuevo artista en los Latin Grammy de 2023, abre los primeros conciertos, y desde el 18 de septiembre toma el relevo la mexicana Andrea Bejar.

Juanes debutó en solitario en octubre de 2000 con 'Fíjate bien', un disco que al año siguiente le valió tres Latin Grammy, entre ellos el de mejor nuevo artista. Desde entonces acumula 25 premios de esa academia y cuatro Grammy estadounidenses.