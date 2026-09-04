La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,29 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,16 %, a 131.713.235,44 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Banco de valores (-2,6 %) y Transener (-1,36 %), mientras que las mayores alzas fueron para Ternium (+2,52 %) y Cresud (+1,97 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 0,9 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 490 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.530 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza también permaneció a 1.508 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.540 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.582,59 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,2 %, a 1.525,39 pesos por unidad.