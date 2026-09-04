La Bolsa de São Paulo sube un 5,4 % semanal a un mes de las elecciones brasileñas

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué de América Latina por volumen negociado, terminó la sesión de este viernes en los 185.147 puntos, después de una leve baja diaria del 0,02 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció hoy un 0,50 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,129 reales para la compra y 5,130 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas están pendientes de la carrera presidencial, que luce muy ajustada entre el presidente y candidato progresista Luiz Inácio Lula da Silva y el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Bolsonaro, favorito del mercado por sus posturas económicas más liberales, ha subido en las encuestas en las últimas semanas hasta colocarse en empate técnico en la segunda vuelta.

La semana estuvo marcada, además, por la publicación de un dato de crecimiento económico del 0,5 % en el segundo trimestre, mejor de lo esperado por los analistas si bien muestra una desaceleración.

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Los títulos de la petrolera estatal Petrobras, de los más negociados durante la jornada, cayeron un 0,9 %, pero las acciones con las mayores bajadas fueron las de la empresa de beneficios para empleados Meliuz (-4,2 %) y las de la energética Brava (-4,1 %).

En la punta contraria, los papeles con las mayores subidas fueron los de la plataforma de alquiler de vehículos Automob (+5,4 %) y los de la agencia de viajes CVC (+5 %).

El volumen negociado en el parqué paulista rondó hoy los 25.064 millones de reales (unos 4.880 millones de dólares o unos 4.200 millones de euros) en alrededor de 3,6 millones de operaciones.