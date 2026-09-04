La ciudad de Los Ángeles cumple 245 años de historia desde su fundación española

Gestada bajo la estrategia de la Corona española para asegurar la soberanía militar en la Alta California en el siglo XVIII, la ciudad recuerda el legado de sus fundadores en el histórico distrito de El Pueblo, ubicado en pleno corazón metropolitano.

Antes de que la urbe llegase a constituirse como una gigantesca metrópolis de casi cuatro millones de habitantes, la zona fue el destino de una expedición formada por indígenas, mestizos, personas de ascendencia africana y españoles encargados de abastecer los presidios militares de la región y los que se le conocía como "Los Pobladores".

Tras recorrer más 1.609 kilómetros desde el norte de México, el grupo se asentó en El Pueblo, una zona situada junto al río de Porciúncula, que ofrecía agua para los cultivos y una posición estratégica cercana al presidio de San Gabriel, que garantizaba la defensa y el comercio.

Allí establecieron una comunidad agrícola a la que llamaron El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula, de acuerdo con la información de la página web de la ciudad.

Los Ángeles tuvo un rápido desarrollo urbano a finales del siglo XIX y principios del XX con la llegada del ferrocarril y al descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo.

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Al auge industrial le siguió la expansión de la cinematografía con el nacimiento de la potente industria de Hollywood en la década de 1910.

Tanto la ciudad como California se convirtieron en el hogar de la promesa del sueño americano durante los años más duros de la Gran Depresión en la década de 1930, siendo el refugio de miles de familias migrantes que buscaron en el soleado Estado Dorado una vida mejor.

Situado junto a la placeta original, el recinto de El Pueblo conserva edificios históricos que recuerdan las raíces de aquellos fundadores, albergando la colorida calle Olvera, un callejón peatonal repleto de puestos de artesanía y aromas a comida mexicana que celebra la herencia hispana y la multiculturalidad con la que nació.