La Hongaresa cumple 30 años haciendo teatro y lo celebra con un estreno en Buenos Aires

“Es una gran alegría cumplir 30 años y venir a Buenos Aires porque es un lugar de inspiración, en el que la compañía se ha nutrido por todos los vínculos artísticos, afectivos, estéticos, éticos y humanos”, afirma a EFE Zarzoso.

Lola López detalla, con otras palabras, la razón de celebrar los 30 años de La Hongaresa en Argentina: este país les recibió hace 26 años y desde entonces nunca han dejado de regresar con sus obras.

“Somos de Puerto de Sagunto, una ciudad muy pequeña de tiempo, tiene solo 100 años. Sagunto tiene 4.000 o 5.000 años, pero Puerto la crearon siderúrgicos vascos y obreros que llegaron de todo el país (España). Somos hijos y nietos de gente que no nació en Valencia y nos llamamos porteños, como los porteños de aquí. Celebrar con los porteños del otro lado del Atlántico nuestros 30 años es una alegría”.

La actriz y directora teatral resume así a EFE la historia de La Hongaresa, compañía que acumula importantes premios y reconocimientos (Max Aub, Marqués de Bradomín, SGAE, Enrique Llovet y TABLAS, entre otros).

“Hace 26 años llegamos aquí con propuestas que son la necesidad de contar algo, de contar nuestros abismos, nuestros vértigos, pero como una resistencia creativa, no como una sumisión al mercado. Eso hace que admiremos profundamente Argentina”, añade Lola López sobre el vínculo con el país sudamericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del estreno de ‘Coro’ el próximo domingo, La Hongaresa ha representado desde inicios de agosto otras dos obras en la capital argentina, donde ha realizado una especie de residencia artística.

La primera es ‘David’, una de las obras cumbre de la compañía -escrita y dirigida por Zarzoso- y que ha acogido el Teatro San Martín, en plena avenida Corrientes, con la actuación magistral de los también españoles Enric Juezas y Ángel Figols.

Y la segunda es ‘Tejedoras de abismos’, escrita por Arnoldo Lieberman, un argentino afincado en España desde que huyó de su país tras el golpe de Estado de 1976, en la que López es directora y protagonista, acompañada en el escenario por Germán Rodríguez.

Obras que relatan desde la relación violenta entre padre e hijo en ‘David’ hasta las entrañas de mujeres pasionales en ‘Tejedoras de abismos’, donde López interpreta en dos actos a la poeta argentina Alejandra Pizarnik y a la compositora austriaca Alma Mahler, en ambos casos en el final de sus vidas.

La tercera obra en cartel es ‘Coro’, la que marca el 30 aniversario y se estrena este 6 de septiembre en la sala Toda Teatro del barrio de San Telmo.

“Cada obra tiene una particularidad, todas tienen un amor a la palabra. Nos gusta pensar que somos ‘poeturgos’, que trabajamos entre la dramaturgia y la poesía”, dice Zarzoso sobre este triplete que está agitando la cartelera porteña esta temporada.

Según Paco Zarzoso, 'Coro' es “una de las obras más misteriosas que he escrito porque es un largo poema en el que no se definen, no aparecen, quiénes interpretan, quiénes son los personajes. Es un largo poema de una herida humana. Son tres mujeres en una casa pobre y son los espectadores los que hablan de esa casa, de ese hábitat”.

En esta obra, Germán Rodríguez codirige, junto a Zarzoso, a tres actrices también argentinas: Shanti Criscuolo, Paula Ituriza y Caro Setton.

Rodríguez es rotundo al describir ‘Coro’, dice a EFE que es “una obra abismal".

"Nunca leí una obra como ‘Coro’ porque Paco trabaja en un concepto que es la poeturgia: textos muy profundos, pero con un gran núcleo dramático a diferencia de la poesía, que, siendo tan bella, tal vez no funciona en el escenario. 'Coro’ es un cruce muy experimental y, a la vez, con una acción en la palabra que impregna el espacio y que termina armándose como una máquina teatral”, explica.

A Paco Zarzoso y a Lola López les gusta decir que La Hongaresa es una compañía hispano-argentina porque sin Argentina esta agrupación de Puerto de Sagunto, que lleva a gala la resistencia cultural y el compromiso social, no sería lo mismo.