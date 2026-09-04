La OMS denuncia un nuevo ataque contra un almacén de ayuda médica en Ucrania

En ese depósito se guardaban medicamentos y material médico destinados a zonas del frente de combate y áreas de difícil acceso, dijo este viernes el portavoz del organismo, Christian Lindmeier.

El acceso al recinto permanece restringido debido al humo y a las condiciones de seguridad, de modo que todavía no se ha evaluado el alcance de los daños y la posible pérdida de suministros.

Este ataque se suma a otros dos sufridos por almacenes utilizados por la OMS en distintas regiones de Ucrania en los tres últimos meses, el más grave en la región de Dnipro, en el que se perdió la mitad de los suministros y equipos médicos que estaban destinados a unas 225.000 personas.

Lindmeier señaló que estos incidentes parecen ser parte de un esquema de ataques contra operaciones humanitarias en Ucrania, ya que solo en este año hubo 20 ataques que dañaron almacenes con suministros humanitarios, 15 de ellos con material sanitario.

Tras los últimos incidentes la organización ha identificado ubicaciones alternativas para almacenar los suministros y mantener las entregas.

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La OMS ha documentado más de 3.000 ataques contra la asistencia sanitaria en Ucrania desde el inicio de la agresión rusa a gran escala de febrero de 2022, incluidos ataques contra centros sanitarios, ambulancias, trabajadores y almacenes médicos.