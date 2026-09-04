La ONU califica de "tragedia" la muerte de más de 80 personas en un cayuco en Canarias

"Hay muchas historias sobre migrantes que mueren en el mar, y creo que es importante no olvidarlas (...). Nuestros pensamientos están con los supervivientes y con las familias que siguen esperando noticias", expresó en su rueda de prensa diaria el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo estar "profundamente preocupada por la pérdida de tantas vidas", y destacó que este caso "no es una excepción en esta ruta".

"Las distancias eran enormes, y la capacidad de vigilancia y rescate a lo largo de la ruta atlántica de África Occidental sigue siendo limitada", señaló Dujarric.

Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) subrayó que esta tragedia "pone de relieve los riesgos extremos a los que se enfrentan quienes emprenden viajes peligrosos, incluidas las personas que huyen de conflictos, violencia y persecución".

Más de 80 personas, entre ellas una bebé, murieron en un cayuco que salió desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes y que fue rescatado este jueves de madrugada a la deriva cuando, después de 26 días en el mar, solo quedaban a bordo 44 supervivientes y cinco cadáveres.

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Según confirmó a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones el miércoles sobre las 18.40 horas (hora insular) a 120 kilómetros de Gran Canaria, y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche.