La Policía alemana investiga otro posible sabotaje a una subestación eléctrica

Según la cadena de televisión ntv, los investigadores tienen en su poder un comunicado de reivindicación en el que también se mencionan otros dos incidentes que tuvieron lugar el martes.

Varios medios informaron de que el comunicado señala como motivo de los hechos "la lucha contra los combustibles fósiles".

La Policía ya investiga un posible acto de sabotaje dirigido por un Estado extranjero o por el extremismo de izquierdas en una subestación eléctrica cerca de Colonia y ha abierto una investigación por terrorismo tras un intento de sabotaje contra la red eléctrica del estado federado oriental de Bradenburgo.

En el caso de Dormagen, un paseante encontró un objeto que podría ser un "dispositivo de lanzamiento sospechoso", señaló la Policía.

Según el diario Bild, se trataría de dispositivos de lanzamiento para cohetes de fabricación casera, que llevaban instalados temporizadores y cables de cobre.

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De acuerdo al medio Focus, el autor del comunicado de reivindicación sería un hombre de la ciudad de Gevelsberg, situada entre Wuppertal y Hagen, que está siendo buscado por la Policía para determinar si es realmente el autor de los sabotajes o solo un imitador.

La Policía inspecciona además una subestación eléctrica cerca de Aquisgrán, según la misma fuente, porque en el comunicado de reivindicación se menciona otro incidente en ese lugar.