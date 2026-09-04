La RD del Congo promete de nuevo trasladar su Embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén

Tras el viaje a Israel esta semana del presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, y su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sus gobiernos respectivos señalaron en un comunicado conjunto que "ambas partes tienen la intención de continuar las consultas con vistas a la apertura de una embajada residente del Estado de Israel en Kinsasa y del traslado de la Embajada de la República Democrática del Congo de Tel Aviv a Jerusalén".

Así, los dos países "seguirán sus intercambios por las vías diplomáticas adecuadas con el fin de acordar las modalidades para la aplicación de estas decisiones", añadieron, según recogen medios locales este viernes.

El anuncio se hizo tras el encuentro el pasado martes en Jerusalén entre Tshisekedi y Netanyahu, en el que "reafirmaron su voluntad común de reforzar sus relaciones diplomáticas y de consolidar los lazos de amistad y cooperación que los unen", concluyó el comunicado.

Estas promesas no son nuevas: en septiembre de 2023, Tshisekedi y Netanyahu ya las hicieron tras reunirse en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Sin embargo, esto no se materializó y la embajada israelí de Luanda (Angola) sigue siendo la que ofrece servicios también para los ciudadanos de la RDC, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, de acuerdo con la página oficial de servicios diplomáticos de Israel.

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Con el traslado de su Embajada a Jerusalén, la RDC se sumaría a la corta lista de naciones que lo han hecho hasta el momento, incluyendo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi.

A éstas, se añaden los territorios de Kosovo y Somalilandia, la región somalí autoproclamada independiente, cuya soberanía como Estado independiente fue reconocida el pasado diciembre por Israel -que se convirtió en el primer país del mundo en hacerlo-, lo que provocó un amplio rechazo, especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea.

Además, el pasado julio, el recientemente elegido presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció también su intención de trasladar la Embajada colombiana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, así como de restablecer "la alianza histórica" de su país con Israel.

Aunque Israel considera Jerusalén su capital única e indivisible desde la anexión de la parte oriental de la ciudad tras la guerra de 1967, esa soberanía no está reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional, por lo que la mayoría de los países mantiene sus embajadas en Tel Aviv.