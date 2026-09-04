La UE destaca que los mediadores de EEUU para la guerra ruso-ucraniana deben visitar Kiev

"La UE apoya y acoge con satisfacción todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a lograr una paz justa y duradera en Ucrania", indicó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea el portavoz Christian Wigand, preguntado por la visita de los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev, anunciada por medios rusos

En ese contexto, dijo que también considerarían una visita "a Kiev" de los emisarios de la Casa Blanca para la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, como "parte de esos esfuerzos diplomáticos".

"Estamos en contacto permanente con Estados Unidos y con todos los socios que trabajan por este objetivo", indicó Wigand.

Witkoff y Kushner viajarán a Moscú y Kiev, respectivamente, este fin de semana para entablar consultas sobre el arreglo pacífico del conflicto, según informó hoy una fuente a la agencia rusa TASS.

"Ellos esperan llegar a Moscú, y después a Kiev, eso será el 5 y 6 de septiembre", aseveró la fuente citada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que Witkoff y Kushner le habían confirmado que volverán a Moscú y viajarían por primera vez a la capital ucraniana "en los próximos días".

No obstante, el Kremlin se abstuvo hoy de confirmar la visita de los diplomáticos.

Ucrania lleva pidiendo desde hace meses a Witkoff y Kushner que visiten Kiev.

Por el momento, los dos negociadores del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania no han viajado a la capital ucraniana y han visitado repetidamente Moscú, algo que es considerado un agravio en Ucrania.