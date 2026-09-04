La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio se persona en el caso contra Zapatero

En un auto al que tuvo acceso EFE, el juez José Luis Calama acepta la personación de Resistencia Venezolana previo depósito de una fianza de 5.000 euros, la misma cantidad que se exigió previamente al resto de acusaciones populares en la causa que investiga a Rodríguez Zapatero.

La asociación, constituida en 2024, explica en su escrito de personación que es una entidad española sin ánimo de lucro que tiene entre los fines estatutarios la "denuncia de las estructuras de corrupción trasnacional vinculadas al régimen venezolano y la defensa de los derechos de la diáspora venezolana en España".

En su opinión, "dichos fines guardan conexión material con el objeto de las presentes actuaciones, en cuanto la investigación comprende el examen del accionariado de origen venezolano de la mercantil beneficiaria y el posible blanqueo de fondos procedentes de dicho país".

Por otra parte, el juez, en línea con el criterio del fiscal, rechazó desbloquear la cuenta bancaria de Agropecuaria Lucena SL, una de las sociedades vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, considerado el testaferro de Zapatero.

Calama en su auto entiende que "autorizar pagos con cargo al saldo intervenido supondría desnaturalizar la medida cautelar y, en la práctica, anular su eficacia, pues la finalidad de esta medida es precisamente impedir que bienes indiciariamente vinculados al delito se destinen al sostenimiento ordinario del investigado, o al cumplimiento de obligaciones mercantiles".

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El expresidente socialista del Gobierno español (2004-2001) está siendo investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo de la compañía aérea Plus Ultra.