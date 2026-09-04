La V edición del Vive Latino España empieza a fuego: calor, Julieta Venegas y mucha gente

La artista fue la encargada de inaugurar el escenario Ambar, el más grande del festival después de que el Vive Latino abriera unas puertas en las que no pocos valientes aguardaban al sol, con 39 grados en el ambiente.

Una vez pasados los controles, se pudieron encontrar el rock de El Practicante. Puntual, la propuesta musical de Nelson Benito fue la primera en sonar en esta quinta entrega del festival, una potente apuesta local que acogió las tablas del espacio Escena VL.

Poco antes de empezar su concierto, Venegas explicaba, en declaraciones a EFE, el "gusto" que suponía regresar a esta edición española del Vive Latino, en la que ya estuvo hace 3 años.

"He tocado muchas veces en el Vive Latino de México, entonces lo siento como algo muy familiar", afirmó la mexicana, que también destacó el hecho de coincidir con artistas españolas como Rigoberta Bandini o Amaia, que le "encanta".

Venegas, además, considera "ideal" que el festival se celebre en Zaragoza, una ciudad en la que ha actuado en varias ocasiones y cuyos aficionados son "muy del rock" y "tienen mucha caña". "Me gusta mucho poder ser parte de este festival", sostuvo.

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En la zona gastro, los restaurantes empezaban los preparativos para dar de comer más tarde a los miles de asistentes del festival, que este año espera llegar hasta los 38.000 entre el viernes y el sábado.

Como buen reflejo del espíritu del Vive Latino, las barras ofrecen desde el típico bocadillo español, pizzas y hamburguesas a propuestas del otro lado del Atlántico como arepas, cebiches y tacos.

Precisamente, de México llegó a la capital aragonesa por primera vez Guerrero Siam, uno de los luchadores que competirá estos días en el cuadrilátero del festival.

"Es un gusto enorme que podamos los luchadores mexicanos demostrar qué es la verdadera lucha profesional", aseguró a EFE este profesional, que se preparaba para saltar al 'ring', enfundado en sus mallas negras y una llamativa máscara roja.

Estos fueron unos primeros destellos de un festival que, a lo largo del viernes, acogerá 16 conciertos y el sábado, 17, con nombres como Loquillo, Rigoberta Bandini, Plastilina Mosh, Biznaga, Esteman y Daniela Spalla, Begut o Siloé.