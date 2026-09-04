Las autoridades argelinas incautan 228 kilos de cocaína procedente de Marruecos

Según un comunicado del cuerpo de seguridad, el operativo policial para la desarticulación de la banda comenzó la semana pasada, tras una "larga e intensa" labor de inteligencia, a cargo de 20 miembros de la Brigada de Investigación e Intervención (BRI), en coordinación con otros tantos agentes locales.

La Policía explicó que los arrestados pretendían introducir la cocaína en diferentes puntos del país "utilizando un camión remolcador", en cuyo chasis fue localizada la droga.

Durante la operación fueron incautados, además, 46 vehículos y una cantidad de dinero en efectivo, en distintas divisas, que no fue precisada.

Los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía de la División Penal Especializada de Orán y, posteriormente, puestos a disposición de los tribunales, donde deberán responder por los cargos que se les imputen.

El pasado junio, el Ejército argelino incineró casi 18.000 kilos de drogas de distinta pureza -entre ellas 1.000 kilos de cocaína y heroína-, con un valor estimado de cerca de 50.500 millones de dinares argelinos (333,28 millones de euros), informó entonces el Ministerio de la Defensa Nacional.

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Para combatir el consumo de drogas, en particular en los entornos escolares, el país magrebí adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.