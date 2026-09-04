Llega a Nepal el primer vuelo del puente aéreo humanitario de la UE

A la vez, la Comisión Europea anunció que aportará otros 500.000 euros para cubrir las necesidades más urgentes. Esa suma se canalizará a través del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dijo la Comisión Europea en un comunicado.

El vuelo, organizado en colaboración con UNICEF, aterrizó esta mañana con suministros procedentes de las reservas de la UE.

Por otra parte, se han movilizado recursos a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, Luxemburgo, Alemania, Letonia y Noruega y se están enviando equipos que incluyen chalecos salvavidas, kits de higiene y cocina, mantas, suministros médicos y equipos energéticos de emergencia.

Esta nueva asistencia complementa la respuesta de la UE que ya está en marcha, subrayó la Comisión.

El 28 de agosto, Bruselas asignó 2 millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia a Nepal, que se suman a los casi 3 millones ya asignados en 2026 para la preparación ante desastres.

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Por último, se ha activado el servicio de cartografía por satélite de emergencia Copérnico y se han desplegado los coordinadores de respuesta rápida y logística de la UE para Asia.

La comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, indicó que Nepal "ha sufrido una pérdida de vidas devastadora y miles de familias se enfrentan a una situación inimaginable".

"Apoyamos a los equipos de emergencia y hacemos llegar ayuda urgente a quienes la necesitan: agua potable, medicamentos para los hospitales, refugio para las familias que duermen a la intemperie y apoyo psicológico para quienes sufren la pérdida. La solidaridad europea cruza océanos. Ayudaremos a Nepal no solo a sobrevivir a esta tragedia, sino a reconstruirse", señaló Lahbib.