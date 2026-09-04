Lula teme que los brasileños pierdan la fe en la democracia tras sospechas en el Supremo

"Si no hay instituciones sólidas y funcionando, la democracia estará muy vulnerable", dijo el mandatario en un acto oficial en Brasilia, al lado del presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, en plena guerra abierta en la máxima instancia judicial del país.

Lula, en campaña para reelección de cara a los comicios del 4 de octubre, afirmó que, como jefe de Estado, tiene la preocupación de "hacer un esfuerzo sobrenatural" para que la sociedad continúe creyendo en las órganos encargados de velar por el Estado de derecho.

Subrayó, no obstante, que hay "algunas personas" que intentan "debilitar" a las instituciones.

"Nadie, nadie, en nombre de la democracia, puede utilizar el cargo que ocupa en beneficio personal. Nadie. Esto vale para el presidente de la República, para un recolector de materiales reciclables y para una médica. Todo el mundo tiene que estar sometido a los mismos procedimientos que establece la legislación. Al fin y al cabo, la ley vale para todos", manifestó.

Lula salió así al pasó de la grave crisis institucional que atraviesa el Supremo a raíz de los comprometedores mensajes descubiertos en el celular de Daniel Vorcaro, un banquero preso por un fraude millonario en el sistema financiero.

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La investigación del caso destapó su extensa lista de contactos con altas autoridades del país, entre ellos el juez del Supremo Alexandre de Moraes, famoso por conducir el juicio que llevó a prisión al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Una pericia en su celular reveló mensajes entre De Moraes y Vorcaro, a quien le llegó a pedir protección frente a las investigaciones y hasta le consultó, días antes de su detención, si debía abandonar Brasil.

Según esas indagaciones, De Moraes revisó, además, un millonario contrato de prestación de servicios entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el extinto Banco Master, cuyo dueño era Vorcaro.

Todo esto ha salido a la luz después de que el juez instructor André Mendonça, colega de De Moraes, levantara el secreto judicial del proceso.

De Moraes contraatacó y la noche del jueves pidió a Edson Fachin investigar a Mendonça por abuso de autoridad, entre otros presuntos delitos.

En este contexto, Lula dijo hoy que Brasil no puede "oficializar la industria de la 'fake news'", ni "la industria de las filtraciones selectivas" a la prensa "por intereses políticos o económicos".

"Si no ponemos fin a esto, perderemos la credibilidad que queremos que la sociedad tenga en la Justicia", añadió.

Antes, Edson Fachin también se pronunció al respecto de la crisis en el alto tribunal, compuesto actualmente por diez magistrados.

Dijo que los hechos "están siendo investigados" y prometió una respuesta "firme, proporcional y rigurosa" ante la "gravedad" de los indicios expuestos.

"Ninguna autoridad está por encima de la Constitución", aseveró, al tiempo que defendió elaborar un código de ética para el Supremo, algo que rechazan algunos de los actuales miembros de la corte.