Lula y Bolsonaro, a un mes de unas elecciones inciertas por un escándalo de corrupción

La distancia entre ambos candidatos en las encuestas más recientes ronda los cinco puntos porcentuales en la primera vuelta, con ligera ventaja para Lula, aunque el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, está reduciendo la brecha poco a poco.

La campaña se ha tensado al límite en los últimos días por el escándalo que tiene en su eje al Banco Master, un ente privado liquidado por orden del Banco Central el año pasado, tras causar pérdidas que superan los 11.000 millones de dólares a fondos de pensiones públicos.

El escándalo, cuyas investigaciones siguen abiertas y están en su mayoría bajo secreto judicial, ha salpicado a numerosos políticos, autoridades y jueces del Tribunal Supremo.

La crisis política creció esta semana por la divulgación de unos mensajes comprometedores del banquero Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, enviados al magistrado Alexandre de Moraes, quien fue el juez instructor del caso que llevó a la condena de Jair Bolsonaro por golpe de Estado.

Ambos bandos políticos han tratado de explotar políticamente el caso de corrupción, tratando de vincularlo a su adversario político.

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Flávio Bolsonaro afirmó este viernes que existe "un consorcio" entre Lula y "esas personas que han intentado acabar con la democracia", en alusión a los implicados en la trama.

Mientras, la izquierda intenta explotar el hecho de que el propio Flávio Bolsonaro admitió haber recibido al menos 12 millones de dólares de Vorcaro para patrocinar una película de cine que narra el ascenso político de su padre.

El senador ha defendido en todo momento la legalidad de ese patrocinio, recalcando que se trataba de fondos privados, pero de momento ha eludido las peticiones de mostrar el contrato y de aclarar el destino de los fondos.

Por su parte, Lula ha pedido celo en las investigaciones del caso Master, pero a la vez ha criticado que las filtraciones han sido "selectivas".

Sin citar a nadie, el gobernante afirmó que "algunas personas" intentan "debilitar" las instituciones democráticas con las filtraciones.

Ante la incertidumbre que causa el alcance de las investigaciones de la Policía Federal, las encuestas muestran un escenario extremadamente polarizado entre Flávio Bolsonaro, abanderado de la extrema derecha, y Lula, único candidato de centro izquierda.

"No es una disputa entre candidatos, es una decisión sobre qué tipo de Brasil queremos", resumió Lula este viernes durante una entrevista de radio.

Lula propone un Estado fuerte, con un importante gasto en políticas sociales, mientras que Bolsonaro promete un tijeretazo a imagen de la política del argentino Javier Milei y una política de seguridad que se inspira en la mano dura del salvadoreño Nayib Bukele.

La sombra de la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliado de los Bolsonaro, también alcanza la campaña brasileña, debido a las tensas relaciones que mantiene con el Gobierno de Lula y que se han avinagrado aún más a raíz de los fuertes aranceles impuestos contra Brasil a partir de julio.

Tanto Lula como Bolsonaro tienen en su contra tasas de rechazo enormes, que superan el 45 % del electorado, pero a pesar de ello, los sondeos dibujan un panorama en el que no se vaticina espacio para el surgimiento de una alternativa.

Del resto de candidatos, solo uno despunta con entre 8 % y 10 % de la intención de voto, según diferentes encuestas, el psicólogo Augusto Cury, un famoso autor de libros de autoayuda sin experiencia previa en la política y que, en los últimos días, ha ganado visibilidad con promesas extravagantes.

Este tablero, aparentemente, repite al de 2022, cuando Brasil se dividió casi a la mitad entre Lula y Bolsonaro padre, y las elecciones se decidieron en segunda vuelta por menos de un punto porcentual.

La primera vuelta de las elecciones se celebra el 4 de octubre y si ningún candidato supera la mitad de los votos, se organizará una segunda vuelta el 25 de octubre con los dos más votados.