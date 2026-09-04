Médicos paraguayos irán a nueva huelga tras rechazar propuesta de ajuste salarial

Los galenos agrupados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) tomaron la decisión tras celebrar una asamblea esta noche en Asunción, la capital del país suramericano, y tachar de "migajas" los ofrecimientos del Gobierno para desactivar el conflicto laboral, indicó el diario Última Hora.

La tarde de hoy, el Gobierno paraguayo propuso a los médicos un ajuste salarial a través de un escalafón, con mayores pagos a quienes tengan más formación y años de servicio.

"Queremos que el médico se remunere mejor, solamente que el planteamiento del Ejecutivo es claro: un sistema meritocrático (y) que gane más aquel que tiene mejor capacitación, tiene más experiencia", dijo durante una conferencia de prensa el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez.

Giménez explicó que los incrementos salariales propuestos por el Estado estarían entre los 500.000 y los 4.000.000 de guaraníes (de 84 a 669 dólares, a la tasa de cambio actual) y que comenzarían a pagarse a partir de enero de 2027, beneficiando a unos 10.626 médicos, cerca del 90 % de la plantilla.

"Nunca hemos sido manoseados tan mal por un Gobierno como éste, arbitrario y autoritario, un gobierno ampliamente corrupto", dijo durante la asamblea y sobre la propuesta el médico Marcelo Galli, citado por Última Hora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta nueva huelga se sumará a la que ya hicieron los médicos entre lunes y viernes de la semana pasada, en demanda de aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (832 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (900 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.

Los médicos exigen un incremento de 3 millones de guaraníes (502 dólares) que lleve la base de sus ingresos hasta los 8 millones en moneda local, o unos 1.340 dólares por mes.

El ministro de Economía, Óscar Lovera, ha dicho en el pasado que al Gobierno le resulta "imposible" financiar este ajuste exigido por los médicos.