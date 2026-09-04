Meloni celebra el récord de su mandato: "Italia vuelve a ser tomada muy en serio"

"Hoy, cuando Italia se sienta a la mesa, todos saben que con este interlocutor habrá que contar durante mucho tiempo", aseguró Meloni durante un acto organizado por su partido, Hermanos de Italia (FdI), para celebrar el récord y en el que aprovechó para cargar contra la izquierda, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El acto, celebrado en Bari (sur), sirvió a la líder ultraderechista para reivindicar la longevidad de su Gabinete -con la que supera el récord del segundo Gobierno de Silvio Berlusconi (2001-2005)- y la estabilidad de la coalición como sus principales activos.

"La estabilidad ha sido un escudo gracias al cual nuestro país vuelve a ser tomado muy en serio. Puedes permitirte decir que no, puedes determinar las decisiones en lugar de sufrirlas e indicar la ruta en vez de adaptarte", afirmó.

Meloni aprovechó el escenario para arremeter contra la oposición italiana y sus referentes internacionales, cuestionando sus propuestas de cara a las elecciones de 2027.

"El modelo Sánchez tras Ceuta a lo mejor no; de lo woke ya no están tan seguros. ¿Van a parar con el políticamente correcto, los asteriscos o la ideología de género?", preguntó.

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En materia migratoria, la primera ministra reivindicó el giro de las directivas comunitarias y aseguró que posiciones tildadas de "extremistas" forman ahora parte de la normativa europea, tras la aprobación de medidas como la creación de centros de retorno en terceros países fuera de la Unión, siguiendo el modelo aplicado por Italia en Albania.

"Esto es lo que significa hacer que la derecha cuente: no levantar más la voz, sino llevar a todos a tu posición sin cambiarla ni una coma. Lo hemos hecho nosotros, lo hemos hecho a pesar de la oposición de nuestros adversarios", afirmó.

Meloni destacó además una caída del 83 % en las llegadas irregulares en 2026 respecto a 2023, aunque admitió que la situación no está resuelta: "Hay mucho por hacer, pero hoy tenemos instrumentos que ayer no existían. Comienza la etapa en la que esos instrumentos pueden aplicarse y dar resultados".

Entre los demás asuntos abordados, Meloni defendió la política comercial y la protección del sector primario, especialmente ante acuerdos como el de la Unión Europea y Mercosur, y reclamó reciprocidad para los productos importados.

"Hemos logrado imponer el principio de reciprocidad: quien venda en Europa debe cumplir las mismas reglas. Mientras estemos nosotros, cada acuerdo comercial debe defender nuestros productos: es la condición para que Italia diga sí", afirmó.

"Hoy, cuando Italia se sienta a la mesa, todos saben que con este interlocutor habrá que contar durante mucho tiempo", aseguró Meloni durante un acto organizado por su partido, Hermanos de Italia (FdI), para celebrar el récord y en el que aprovechó para cargar contra la izquierda, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En materia energética, defendió el retorno a la energía nuclear y el aumento de las extracciones de petróleo en suelo y aguas nacionales para reforzar la soberanía energética del país: "No tiene sentido ir a comprar petróleo a Catar si lo tenemos en Basilicata".

La legislatura récord de Meloni encara su recta final con la vista puesta en las elecciones de 2027, todavía sin fecha oficial y que se anticipan complejas por la irrupción del nuevo movimiento ultraderechista del exmilitar y eurodiputado Roberto Vannacci.

Pese a ello, la jefa del Ejecutivo concluyó garantizando que mantendrá el rumbo marcado al inicio del mandato: "Prometimos que pondríamos a Italia y a los italianos en primer lugar. Sé que es mucho, sé que cuatro años no bastan, pero no pienso rendirme ni conformarme".

Su objetivo: consolidar "una Italia que no tenga que pedir permiso a nadie".

El acto, celebrado bajo el lema 'El Gobierno más estable, Italia más fuerte', tuvo lugar en el puerto de Bari, feudo tradicionalmente vinculado a la izquierda.