Mexicano admite conspiración para traficar migrantes a EEUU por túnel ligado a cartel

Luis Carlos Dávalos-López aceptó en un tribunal federal de Texas un cargo de conspiración para el tráfico de inmigrantes a través del túnel, descubierto en enero del año pasado.

El mexicano fue puesto en la mira de las autoridades federales después de que se interceptaran llamadas telefónicas entre él y otras personas sobre el tráfico de inmigrantes a través del pasadizo subterráneo.

En varias de estas llamadas interceptadas, Dávalos-López se refirió específicamente a un túnel existente entre Ciudad Juárez y El Paso y habló sobre la cantidad de migrantes que lo cruzan y el costo de su uso.

Las conversaciones incluyeron referencias al cobro de más de 30.000 dólares a inmigrantes por utilizar el túnel para ingresar ilegalmente a Estados Unidos, según un comunicado del DOI.

Dávalos-López y otros acusados en este caso fueron detenidos en México en abril de 2025 y posteriormente extraditados a Estados Unidos.

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Coult W. Markovsky, agente interino a cargo de la oficina del FBI en El Paso, dijo en el comunicado que el túnel usado para el tráfico de inmigrantes, drogas y armas fue construido por el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

“El descubrimiento de este túnel y las posteriores condenas de quienes participaron en esta operación subrayan el compromiso constante del FBI y nuestros socios para desmantelar el tráfico de personas perpetrado por el CJNG”, añadió el agente.