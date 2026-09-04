Muere a los 71 años Camilo Escalona, expresidente del Partido Socialista de Chile

"En memoria de Camilo Enrique Escalona Medina (1955-2026)", publicó el PS junto a un video sobre el político, que fue una figura clave en la historia de la concertación entre el final de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y los gobiernos democráticos que le sucedieron.

Al frente de la organización socialista, en tanto, tuvo tres periodos: el primero de 1994 a 1998, luego de 2001 a 2003 y el último entre 2006 y 2010, que coincidieron con la consolidación del socialismo como uno de los partidos centrales en la coalición que gobernó Chile durante dos décadas.

En un comunicado público, la directiva del partido expresó que la partida de Escalona "constituye una pérdida para el Partido Socialista de Chile, para el movimiento democrático y para todos quienes compartieron con él décadas de lucha política y social".

Escalona, quien fue presidente del Senado chileno entre 2012 y 2013, se había alejado de la escena política a inicios de este año debido a su enfermedad, a la cual se refirió públicamente en una sola ocasión por considerar que era un tema personal y que dicha información no era indispensable para la opinión pública.

Su trayectoria política lo convirtió en un dirigente de influencia y protagonista dentro del socialismo chileno en los últimos cincuenta años, en los que se registró la llegada de la expresidenta Michelle Bachelet a La Moneda, la primera mujer que asumió la jefatura de Estado del país suramericano.

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Escalona, sin embargo, nunca ocupó el cargo de ministro ni fue candidato presidencial, su vida política la vivió en el Congreso a partir del retorno de la democracia en 1990, casi dos décadas después de comenzar como militante de la Unidad Popular, la coalición política electoral de izquierda que llevó a Salvador Allende a la presidencia en 1970.

Nacido un 15 de junio de 1955, Escalona ingresó a la Juventud Socialista en 1969, cuando tenía 13 años, y comenzó su experiencia como dirigente secundario hasta convertirse en presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago.

El líder socialista vivió el exilio en Viena, Cuba y Berlín Oriental, tras el golpe de Estado que derrocó a Allende en 1973, y luego pasó a la clandestinidad en Chile, tras su decisión de regresar en la década de los años ochenta, dos episodios que consideró hitos en su vida.

Por su parte, el presidente chileno, José Antonio Kast, expresó su pésame a través sus perfiles en redes sociales: "Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa".

El mandatario reconoció que "dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado".

"Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista", concluyó Kast.

Escalona falleció el día en que se cumplían 56 años del triunfo en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, que llevó a Salvador Allende al poder.