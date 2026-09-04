Mueren al menos 37 presuntos ladrones de petróleo por inhalar humos tóxicos en Nigeria

"Al menos 37 personas sospechosas de ser ladrones de petróleo fallecieron tras inhalar lo que localmente se conoce como 'combustible indorama'", señaló el Centro de Defensa de la Juventud y el Medio Ambiente (YEAC-Nigeria, en inglés) en un comunicado recogido por medios locales este viernes.

"Muchas siguen desaparecidas y se han visto algunos cadáveres flotando en el río pero no han sido todavía recuperados", añadió.

El incidente se produjo "durante la carga ilegal del producto en un barco en un punto de extracción" alrededor de las 00.00 hora local del jueves (23.00 GMT del miércoles) en el muelle de Okari, en la zona continental de Okrika.

Según las informaciones que recibió la ONG de sus voluntarios locales, "los jóvenes habían conectado un tubo a un punto de derivación de una tubería que transporta normalmente el producto desde Indorama Eleme Petrochemical, pasando por la Refinería de Port Harcourt, hasta los buques que llegan cada dos semanas para cargarlo para ser exportado".

Mientras el buque cargaba el crudo y los presuntos ladrones lo hacían también en sus embarcaciones, "inhalaron el producto que estaba siendo bombeado a alta presión", precisó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización pidió a la Agencia Nacional de Detección y Respuesta a Derrames de Petróleo (NOSDRA, en inglés) de Nigeria que visite la zona para investigar el suceso y exigió a las compañías propietarias de las instalaciones que garanticen la seguridad para evitar este tipo de incidentes.

Aunque condenó el "acto de sabotaje" perpetrado por los presuntos ladrones, la ONG también instó al Gobierno "a brindar oportunidades de sustento alternativas" a los jóvenes, como "la legalización del refinado artesanal".

También confirmó los hechos sin detallar una cifra de muertos la Policía de Rivers.

"Los sospechosos murieron mientras intentaban robar petróleo crudo. Sin embargo, por el momento no se ha recibido ninguna denuncia oficial sobre el incidente", afirmó la portavoz de la Policía regional, Blessing Agabe, en declaraciones recogidas por medios locales.

"Se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean al suceso", añadió.

Más allá de la extendida corrupción, el sector petrolero nigeriano ha sido blanco de duras críticas por parte de las comunidades locales, que denuncian daños medioambientales causados por sus actividades durante años, especialmente en el sur del país.