Nicaragua rechaza críticas de Paraguay por reforma constitucional que excluye a opositores

“Recibimos su nota y nuestra única respuesta consiste en recordar que la soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”, señaló la Cancillería de Nicaragua en una escueta nota oficial.

“Nicaragua triunfa en paz y seguridad”, concluyó Managua en el documento suscrito por el cocanciller Valdrack Jaentschke, que es exactamente igual al que enviaron a Perú y a Guatemala, que junto a Costa Rica, han manifestado su preocupación y rechazo a esas enmiendas constitucionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay expresó el jueves “su profunda preocupación por la reforma constitucional aprobada en Nicaragua, que restringe la participación política y compromete la realización de elecciones libres”.

Paraguay reafirmó “la posición histórica en defensa de los valores y principios democráticos, así como el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades, de conformidad con los principios de la Carta Democrática Interamericana”.

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Nueva reforma constitucional

El pronunciamiento se produce después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara el pasado martes en una primera legislatura, de dos necesarias para entrar en vigor, una nueva reforma constitucional impulsada por Ortega, que excluye de participar en cargos de elección popular a los opositores considerados “traidores a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial.

La iniciativa parlamentaria tuvo lugar semanas después de que Ortega, quien gobierna Nicaragua de forma consecutiva desde 2007, declarara públicamente durante un acto oficial que en la nación centroamericana “no volverá a haber elecciones”, lo que provocó un enorme rechazo internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el miércoles al resto de países a no comerciar con Nicaragua tras estimar que la modificación legal busca “privar definitivamente” al país de elecciones libres.

Ortega es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, presidió por primera vez el país de 1985 a 1990 y retomó el poder desde 2007 sin abandonarlo hasta el momento.