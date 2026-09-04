Nigeria niega haber apoyado el fallido intento de golpe de Estado en Níger

En un comunicado emitido esta madrugada, el viceministro de Asuntos Exteriores, Sola Enikanolaiye, alegó que circulan en redes sociales "afirmaciones falsas y malintencionadas" que sugieren que la intentona golpista contó con el respaldo de Nigeria y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).

Nigeria "rechaza categóricamente estas afirmaciones por considerarlas infundadas, irresponsables y un intento deliberado de desinformar a la opinión pública y dañar la imagen de Nigeria", subrayó Enikanolaiye.

"Nigeria -prosiguió- jamás apoyará la ilegalidad ni el cambio inconstitucional de gobierno en ningún lugar, independientemente de quién esté involucrado o de qué país se trate".

El viceministro enfatizó que Nigeria es "una nación amante de la paz, defensora del orden constitucional y un pilar de la democracia y la estabilidad no sólo en África Occidental, sino también en el Sahel y en todo el continente africano".

La postura de Nigeria sobre Níger -explicó- se basa en una "profunda preocupación" por la situación en esa nación y en la defensa de "un retorno pacífico, inclusivo y participativo a la estabilidad y al orden constitucional en el país vecino".

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"Como país vecino hermano, unido por estrechos lazos históricos, fraternales y culturales, Nigeria sólo desea paz, seguridad, democracia y desarrollo para Níger, la subregión y el Sahel", zanjó Enikanolaiye.

Níger ha acusado a Francia y a varios de sus vecinos africanos de estar implicados en el intento golpista.

Africa Corps, fuerza rusa desplegada en África bajo el control de Moscú, intervino en ayuda de la junta militar de Níger, encabezada por el general Abdourahamane Tchiani, para recuperar el control tras la rebelión protagonizada en pasado día 29 por un grupo de militares.

La rebelión constituye el desafío interno más grave al que se ha enfrentado Tchiani desde que tomó el poder tras un golpe de Estado en julio de 2023.

La intervención rusa adquiere especial relevancia porque Níger integra, con Mali y Burkina Faso, la Alianza de Estados del Sahel (AES), que han roto buena parte de sus vínculos militares con Francia y han profundizado en su cooperación con Moscú.

Esos tres países se retiraron también de varios organismos regionales e internacionales, como la propia Cedeao, de la que salieron formalmente en enero de 2025.