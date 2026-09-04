OEA y Paraguay firman acuerdo de observación electoral de comicios municipales de octubre

El convenio fue suscrito en Washington por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y el miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay Jaime Bestard, y formaliza el envío de una Misión de Observación Electoral (MOE).

También rubricó el documento el embajador paraguayo ante el organismo interamericano, Raúl Florentín.

"Este proceso electoral tiene lugar en un momento en que las democracias de todo el mundo enfrentan desafíos significativos, como la polarización, la desinformación y la creciente presión sobre las instituciones democráticas", señaló Ramdin, citado en el comunicado de la OEA.

El funcionario valoró la importancia de unas elecciones "transparentes, inclusivas y bien administradas" para "fortalecer la confianza pública y garantizar que se respete plenamente la voluntad del pueblo".

Por su parte, Bestard consideró que el acuerdo es un "paso más en las relaciones muy fructíferas" que el TSJE mantiene con la OEA, cuya presencia, aseguró, representa una garantía.

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Como parte del acuerdo, Ramdin designó al exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni como jefe de la misión electoral que visitará Paraguay, que será la número 17 que despliega la OEA en el país suramericano.

Además, durante su visita, Bestard participó de una reunión sobre la implementación de las recomendaciones formuladas por la misión de observación de la OEA tras las elecciones generales de 2023, en las que se impuso el actual gobernante paraguayo, Santiago Peña, según una información difundida en Asunción, por el TSJE.

Dentro de un mes, cinco millones de electores están llamados a las urnas para las votaciones municipales, en las que se elegirán 263 intendentes (alcaldes) y las Juntas Municipales para el periodo 2026-2031, según datos del ente comicial.