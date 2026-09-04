Otros dos menores mueren en Colombia en una operación militar contra grupos armados

La información se conoce apenas un día después de que una jueza ordenara al Gobierno no bombardear objetivos de grupos armados si había información de que la operación pudiese afectar a menores de edad, aunque esta operación es previa a la decisión judicial.

"De los veinte cuerpos identificados, ocho son femeninos, doce masculinos y dos son menores de edad", informó en un comunicado el IML, en el que agregó que los equipos forenses sólo han podido identificar a 20 de los fallecidos, por "el estado en el que se encuentran" los cuatro restantes.

El anuncio del IML se conoce cuatro días después de que el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunciara los resultados de la operación denominada por las Fuerzas Militares como 'Azarías' que tuvo lugar el pasado fin de semana en la vereda (aldea) Lagos del Dorado, municipio de Miraflores de Guaviare.

En la operación, según el mandatario, fue abatido el jefe del Frente Carolina Ramírez, alias El Tigre, que operaba bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

El martes De la Espriella llegó hasta San José del Guaviare, capital de ese departamento, y tras hacer un balance de la situación, publicó un video donde se le veía caminando entre al menos 23 cadáveres que corresponderían a los intervenidos posteriormente por los forenses del IML.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dos menores de este viernes se suman a otros tres de la semana pasada, también en una operación en Guaviare, y a un cuarto que murió días antes en un bombardeo militar en la región del Catatumbo, por lo que ya son seis en total.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó este jueves que apelaría el fallo "absurdo e inconstitucional" que le pedía abstenerse de operaciones aéreas ofensivas contra objetivos de grupos armados si existía la posibilidad de que se vieran afectados menores de edad.