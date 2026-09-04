Paul Schrader enreda en la filosofía su interés por el perdón en su regreso a la Mostra

"Desde 'Taxi Driver' me gusta hacer estos estudios de personajes a través de su profesión. El tipo que se hace compañía a sí mismo, que vive solo, comparte sus pensamientos en un diario y lleva una máscara. Y esa máscara que lleva es su trabajo", explicó el veterano cineasta en la rueda de prensa de la Mostra.

'The Basics of Philosophy', proyectada fuera de competición, es la historia de un profesor (Jack Huston) que enseña a sus alumnos los postulados sobre la verdad y el perdón de los grandes pensadores de la historia mientras vive en secreto atormentado por su pasado.

¿Puede un hombre ser perdonado? El profesor busca redención en los pensamientos de Séneca, Sócrates y Spinoza mientras teme la vuelta de los errores que cometió en su juventud y que podrían poner en riesgo, cuando no destruir, su nueva y aparentemente honorable vida.

Schrader recurre nuevamente a un personaje masculino aislado y reflexivo oculto tras la "máscara" de su trabajo o reputación, como hiciera por ejemplo en las últimas dos cintas que estrenó en Venecia, 'The Card Counter' (2021) y 'Master Gardener' (2022).

Pero en 'The Basics of Philosophy' también esconde un mensaje sobre las apariencias y el peso que la sexualidad -negada- causa en las personas, un aspecto este último que desencadena el conflicto original.

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"Cualquiera que haya cometido una transgresión ha sentido esto. En un momento de la película el protagonista se dice 'Creo que he cambiado, pero no he sido perdonado'. Y eso se debe a que él mismo no se ha perdonado", relató el veterano realizador.

Pero será tarea del público descubrir esa "transgresión". El director, autor de guiones míticos como 'Toro Salvaje' (1980) o 'American Gigolo' (1980), parece divertirse conduciendo poco a poco al espectador por su laberinto de preguntas.

La cinta ha sido producida por su más antiguo colaborador, Martin Scorsese, y esconde un sorprendente cameo de Richard Gere, en el papel de un rector universitario, jefe del profesor protagonista.

Schrader, a sus 80 años, ha dado muestras de su incombustible creatividad que, dijo, se ha visto aumentada con la era digital y la posibilidad de hacer películas más rápido y por menos dinero.

"En mi carrera cambió cuando llegó la tecnología digital, porque también modificó la economía del cine. Con la tecnología digital podías rodar una película en 20 o 19 días, algo que antes te llevaba 44 días, y hacerla literalmente por la mitad del presupuesto", celebró.

El cineasta ha sido la estrella más destacada de esta tercera jornada del Festival de Venecia y acudió a la presentación de su cinta acompañado por el resto del reparto, entre los que estaban Jack Huston, Sofia Boutella, Daniel Zovatto o Bill Pullman.

En la competición por el León de Oro, este viernes se ha acogido la proyección de dos títulos: '15/18', historia del francés Cédric Kahn sobre un centro de psiquiatría adolescente, y 'Mr. Nelson, Did You Kill People?', del japonés Shinya Tsukamoto, sobre los traumas que la guerra provoca en sus víctimas y sus combatientes.