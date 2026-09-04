Perú necesita instituciones sólidas, afirma nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Hernández agregó que el Perú necesita "autoridades capaces de actuar con firmeza, pero también con sensibilidad, con estricto apego al derecho, pero sin dejar de ver la realidad concreta de nuestro país".

Durante una ceremonia en la sede del TC en Lima, Hernández declaró que la Constitución Política "no pertenece a un Gobierno ni a una mayoría, ni a los juristas, ni a las instituciones", sino a los peruanos en la medida que garantiza su libertad y autodeterminación, "limitando el ejercicio del poder y su potenciales excesos, haciendo posible la vida republicana".

En tal sentido, el nuevo titular del Constitucional se comprometió en promover un TC cercano a la ciudadanía, "que hable con claridad a través de sus sentencias" y que contribuya a la paz social, estabilidad democrática y a la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Remarcó que la independencia de criterio será uno de los pilares de su gestión y se planteó como meta una reducción sustantiva de la carga procesal.

Acompañan a Hernández como autoridades en el TC la magistrada Luz Pacheco, quien renunció en mayo pasado como titular del tribunal, como vicepresidenta y el magistrado Francisco Morales como director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC).