Petróleo de Texas sube un 0,2 %, hasta 91,48 dólares, tras últimos ataques de EEUU a Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,18 dólares respecto al cierre previo.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se ha intensificado esta última semana, con los ataques estadounidenses más duros en más de un mes contra cinco provincias iraníes que causaron casi una veintena de muertos.

Este jueves el Gobierno iraní cifró en 18 muertos, incluidas dos mujeres y un niño, y aumentó a 142 los heridos por los recientes bombardeos estadounidenses.

Según el analista Tom Essaye, el cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba un 20 % del suministro de crudo, y "la falta de avances significativos hacia un alto el fuego entre EE.UU. e Irán" mantendrá el precio del crudo elevado.

El pasado martes, el Ejército estadounidense escoltó a cuarenta buques mercantes que transportaban 18 millones de barriles de petróleo a través de Ormuz mientras Irán y Estados Unidos intercambiaban una nueva ronda de ataques, según CNN.

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Por otro lado, Ucrania atacó este viernes una base de depósitos de petróleo y baterías antiaéreas rusas en la ciudad balneario de Sochi y la localidad aledaña de Sirius.

Mientras, el Ejercito ruso atacó durante la pasada noche centros logísticos, instalaciones portuarias, buques e infraestructura del sistema energético ucraniano, según informó este viernes el Ministerio de Defensa del país.