Policía confirma dos muertos y siete desaparecidos en explosión en cuartel en Bolivia

"Hasta el momento, se tiene controlado el incidente. Lamentamos porque tenemos 7 personas desaparecidas al momento y físicamente se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas", dijo a los medios el subcomandante nacional de la Policía, coronel Roger Roca.

El jefe policial también señaló que hasta el momento se tiene reporte de 59 personas heridas en el suceso, ocurrido en la tarde en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 'Bolívar' en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo.

Roca señaló que se realizan actividades "de investigación para poder determinar qué fue lo que sucedió en este lugar", sin dar por ahora alguna hipótesis sobre las causas del suceso.

En un primer reporte, el Ministerio de Defensa informó en la tarde sobre la detonación "accidental" de material pirotécnico almacenado en el cuartel que dejó daños materiales "de consideración" en esa instalación.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró en una publicación en sus redes sociales que "desde el primer momento se activaron los mecanismos de emergencia, evacuación y atención médica".

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También indicó que se instruyó "asegurar y aislar el sector, mantener todos los medios necesarios para la atención de los heridos, apoyar a las familias y a los vecinos afectados, y realizar una evaluación completa de los daños".

"Asimismo, se ha dispuesto la investigación técnica correspondiente para establecer con precisión las causas de la detonación, las condiciones en las que se encontraba almacenado este material y las responsabilidades que pudieran corresponder", afirmó Justiniano.

La autoridad agregó que la prioridad es "atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación".

Videos difundidos por medios de Viacha y en las redes sociales alertaron del suceso y reflejaron el susto que causó la explosión en los habitantes de ese municipio, además de los daños ocasionados sobre todo en ventanas y puertas en las casas aledañas al cuartel.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, indicó por su parte que esa entidad activó un "Plan de emergencia y contingencia" en coordinación con el Ministerio de Salud para el traslado y atención médica de los heridos.

Según información del Sedes, de los heridos reportados hasta el momento, ocho "son de gran magnitud" y también hay siete menores de edad que resultaron lesionados.

Además, entre los heridos, al menos 52 son civiles, mientras que por ahora no se ha confirmado las identidades de los fallecidos.