Polonia e India reforzarán alianza estratégica con nuevos acuerdos en Defensa y comercio

En una rueda de prensa conjunta en Varsovia, el jefe de la diplomacia polaca recalcó que las "excelentes relaciones" se deben materializar en negociaciones para firmar "nuevos acuerdos de ciberseguridad, tecnología del espacio, energía limpia, seguridad de la información y uso de minerales críticos".

"Estamos comprometidos con el aumento de nuestro volumen comercial, que ascendió a 6.300 millones de dólares el año pasado", explicó el ministro polaco, quien añadió que "el objetivo fijado por nuestros países de incrementar este intercambio a 10.000 millones de dólares se alcanzará pronto", dijo Sikorski.

Ambos ministros anunciaron que sus delegaciones revisaron hoy un plan de acción conjunto con una "gran ambición comercial", según Sikorski.

El ministro polaco recordó la reciente visita a la India de uno de los viceministros de Defensa, Teofil Bartoszewski, y subrayó que "las conversaciones técnicas continuarán en la feria internacional de armas de Kielce (MSPO)", que tendrá lugar la semana que viene, y señaló que a finales de septiembre se reunirá un grupo de trabajo sobre cooperación técnico-militar con delegaciones de ambos países.

Asimismo, los ministros dialogaron sobre transición energética, la situación en el golfo Pérsico y el fomento de una "migración legal regulada" que proteja a los trabajadores indios que busquen establecerse en Polonia.

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Según las autoridades polacas, en 2026 había unos 26.000 migrantes de nacionalidad india en Polonia, la tercera nacionalidad extranjera más numerosa en el mercado laboral polaco.

Por último, el ministro de Exteriores indio, que se encuentra en Polonia tras visitar Kiev en viaje oficial, defendió que la India mantiene una "contacto constante" con Kiev y Moscú para buscar una desescalada de la guerra y subrayó que este conflicto bélico "no terminará por decisión propia, ni por materias primas o minerales, sino mediante la diplomacia y la negociación".