Portugal reduce un 73,5 % la superficie quemada por los incendios en 2026

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto se registraron 6.910 incendios rurales, que afectaron a 30.123 hectáreas de zonas forestales, 30.682 hectáreas de matorral y 6.325 hectáreas de terrenos agrícolas.

En comparación con el mismo periodo de 2025, este año se han quemado 187.046 hectáreas menos, lo que supone una reducción del 73,5 %, mientras que se contabilizaron 434 incendios más, un incremento del 6,7 %.

El balance del ICNF sitúa 2026 como el quinto año con mayor superficie quemada de la última década hasta el 31 de agosto y el sexto con más incendios.

Sin embargo, si los datos se comparan con la media anual de los diez años anteriores, el número de incendios ha disminuido un 15 % y la superficie quemada un 25 %.

Portugal registró hasta finales de agosto 68 grandes incendios, categoría que engloba aquellos que afectan al menos a 100 hectáreas.

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Aunque representan una pequeña parte del número total de fuegos, estos grandes incendios fueron responsables de 55.370 hectáreas quemadas, aproximadamente el 82 % de toda la superficie afectada este año.

Los dos mayores se produjeron en el norte y centro del país. El incendio de Vouzela, en el distrito de Viseu, iniciado a comienzos de julio, arrasó 12.804 hectáreas, mientras que el de Valpaços, en Vila Real, quemó 11.619 hectáreas a finales de ese mismo mes.

Julio fue además el peor mes del año hasta el momento, con 1.571 incendios, el 23 % de todas las ocurrencias registradas, y 37.119 hectáreas quemadas, equivalentes al 55 % de la superficie afectada desde enero.

El ICNF ha investigado hasta ahora 6.024 de los 6.910 incendios registrados este año.

Alrededor de un tercio de los fuegos investigados tuvo su origen en quemas agrícolas o de restos vegetales y otras prácticas de uso del fuego, mientras que el 19 % fue atribuido a causas incendiarias.

Los reavivamientos representaron el 9 % de los casos, ligeramente por debajo de la media del 11 % registrada durante los diez años anteriores.

Los datos tienen carácter provisional y pueden ser revisados a medida que el ICNF consolida la información sobre las superficies afectadas y las causas de los incendios.