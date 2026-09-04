Recuperan más cadáveres del naufragio del norte de Chipre

Anoche se había informado sobre el hallazgo de otros dos cuerpos del barco, que se encuentra a unos 550 metros de profundidad ante la costa del norte de Chipre.

“Se ha determinado que los dos cuerpos recuperados en las operaciones de búsqueda en aguas profundas realizadas por los buques de la marina turca corresponden a mujeres”, declaró el jefe de Gobierno de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Unal Ustel.

Buques de la Armada turca especializados en operaciones a alta profundidad localizaron el miércoles pasado el ferry Filo Jet, naufragado el domingo con 267 personas a bordo, entre ellas 259 pasajeros y ocho tripulantes.

Mientras, se ha abierto una investigación sobre el siniestro y siguen detenidos los nueve sospechosos (entre ellos, el director gerente de la empresa propietaria del barco, el capitán, el primer oficial, dos ingenieros y cuatro tripulantes), todos acusados de homicidio por negligencia.

El Ejército turco ocupa desde 1974 el tercio norte de Chipre, donde se ha establecido la República del Norte de Chipre, un ente solo reconocido por Turquía.