Repatriados los cadáveres de jordanos muertos en el peor accidente reciente en Egipto

El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad Al Mayali, explicó que su departamento, en coordinación con la Embajada de Jordania en Egipto y entidades competentes, supervisó los procedimientos para la repatriación de los cuerpos de las víctimas del accidente, en el que fallecieron diez jordanos y otros once resultaron heridos.

Señaló que una de las víctimas mortales ha sido enterrada en Egipto, conforme a los deseos de la familia.

Asimismo, explicó que se están realizando los preparativos para trasladar a Jordania a los heridos del accidente, en función de su estado de salud y de los informes médicos, tras coordinar con las autoridades médicas competentes en Egipto.

Según el Ministerio de Salud egipcio, al menos 22 personas murieron y otras 28 resultaron heridas este miércoles en un accidente de autobús ocurrido en la carretera Dahab-Nuweiba, en el sur del Sinaí egipcio, una zona de gran afluencia turística.

Según fuentes oficiales jordanas, el autobús pertenecía a una empresa egipcia especializada en el transporte marítimo entre El Cairo y Amán.

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Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.

En 2025, según datos de la agencia oficial de estadísticas egipcia CAPMAS, hubo 5.829 fallecidos en accidentes de tráfico, además de 84.553 heridos.

Tan solo en los últimos seis meses ha habido graves accidentes con varios muertos, entre ellos uno el pasado 11 de agosto que se saldó con 18 fallecidos.