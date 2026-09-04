Repatrian a República Dominica a 75 migrantes detenidos en aguas de Puerto Rico

"Gracias al trabajo en equipo de la Guardia Costera y las agencias colaboradoras se rescató a 77 personas de una embarcación improvisada y gravemente sobrecargada", afirmó en un comunicado el comandante Matthew Pinhey del buque de la Guardia Costera 'Joseph Doyle'.

Los operadores del Sector San Juan de la Guardia Costera recibieron un aviso de la tripulación de un avión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sobre una embarcación "gravemente sobrecargada", al noroeste de Aguadilla, un municipio en el oeste de Puerto Rico.

Los guardacostas del centro de control desviaron el buque de la Guardia Costera 'Joseph Doyle' para interceptar la embarcación sospechosa y ordenaron el despegue de un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Guardia Costera desde la Base Aérea de Borinquen para prestar apoyo en las labores de búsqueda y rescate en el lugar de los hechos.

"Sin esta rápida respuesta, la embarcación, inestable y no apta para la navegación, podría haber volcado fácilmente y haber acabado en tragedia", añadió Pinhey.

Después, la tripulación del buque de la Guardia Costera 'Joseph Doyle' interceptó la embarcación y embarcó de forma segura a 77 migrantes, entre ellos cuatro haitianos y 73 dominicanos, 65 hombres y ocho mujeres.

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El comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector de San Juan, advirtió que cualquiera que esté pensando en realizar un viaje marítimo ilegal: "¡No se hagan a la mar!".

"Estos viajes son extremadamente peligrosos, ya que suelen realizarse en embarcaciones no aptas para la navegación, muy sobrecargadas y sin ningún equipo de salvamento. Además, cualquier persona que sea sorprendida participando en ellos se enfrenta a un posible proceso judicial o a la repatriación inmediata", aseveró Romano.

El Pasaje o Canal de la Mona, que separa Puerto Rico de República Dominicana, es una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU.