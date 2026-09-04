Rusia aumenta casi 70 % el suministro de gas a Asia Central

“Hemos obtenido buenos resultados en Asia Central este año”, dijo Miller, cuyas palabras recoge el periódico Védomosti.

Precisó que Moscú ha incrementado los suministros a Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán.

Miller señaló que Kirguistán consume cerca de 500 millones de metros cúbicos de gas al año.

Recordó asimismo que la república centroasiática, que acogió esta semana a varios líderes mundiales con ocasión de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, ha firmado contratos a largo plazo con Gazprom para el suministro de gas natural hasta el 2040.