Rusia avisó a Finlandia de que había perdido el control de un dron de reconocimiento

Häkkänen señaló que las autoridades finlandesas están investigando si esta información es correcta y si, en efecto, se trata de la misma aeronave no tripulada de fabricación rusa descubierta por un particular en una isla próxima a Porvoo, a unos 50 kilómetros al este de Helsinki.

"La investigación debe analizar con mucho detenimiento quién utilizó el dron realmente y cómo acabó en esa playa", afirmó a la prensa Häkkänen, quien señaló que este tipo de drones suelen usarse para tareas de monitorización, obtención de imágenes y vigilancia.

Los investigadores también están analizando los datos de la ruta del dron y qué puntos de interés existen en dicha ruta para intentar dilucidar si pudo tratarse de un vuelo de espionaje o simplemente de un extravío accidental.

"No es raro que los drones desobedezcan a sus pilotos. Con esto no quiero decir que, en este momento, demos por hecho que sea así, sino que estamos investigando si el incidente fue involuntario", señaló el ministro finlandés.

Horas antes, la Guardia de Fronteras de Finlandia había informado de que el dron hallado en la isla de Pellinge es una aeronave no tripulada de reconocimiento modelo Geoscan 701, de fabricación rusa.

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La agencia fronteriza dijo que ha iniciado una investigación junto a otras autoridades por una posible violación de la integridad territorial del país para tratar de determinar desde dónde, cuándo y de qué manera llegó el dron a territorio finlandés.

Según medios locales, los investigadores sospechan que el dron podría haber llegado flotando hasta la playa tras caer al mar, ya que presentaba rastros de humedad.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, lanzó un mensaje de tranquilidad a la población y señaló que este incidente no significa que exista una amenaza directa contra Finlandia.

"Forma parte de la nueva normalidad para la que simplemente debemos estar preparados, pero no es que sea algo más dramático que la realidad en la que, por desgracia, vivimos actualmente", dijo en la televisión estatal YLE.

Desde su ingreso en la OTAN en 2023, Finlandia ha sufrido varias violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones militares rusos, así como la rotura en extrañas circunstancias de infraestucturas submarinas en el mar Báltico, incidentes que Helsinki considera "ataques híbridos" perpetrados o instigados por Moscú.