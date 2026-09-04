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04 de septiembre de 2026 a la - 15:15

Rusia incluye el periódico independiente Nóvaya Gazeta en lista agentes extranjeros

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Moscú, 4 sep (EFE).- El Ministerio de Justicia de Rusia anunció hoy la inclusión del periódico independiente ‘Nóvaya Gazeta’ en su lista de agentes extranjeros.

Por EFE

Según las autoridades rusas, el rotativo, cuya licencia fue revocada hace 4 años, continuó infringiendo la legislación a través de la publicación de “información falsa” sobre las decisiones de los órganos del poder.

Además, Justicia acusó al periódico de difundir las informaciones de otros agentes extranjeros.

“No tenemos comentarios. Tenemos una postura. Es simple. Respetamos y seguiremos respetando la Constitución (que el jefe del Ministerio de Justicia quiere reescribir)”, señaló el medio en un comunicado.

El periódico, dirigido por el periodista Dmitri Murátov, premio Nobel de la Paz en 2021, prometió seguir “abogando por un alto el fuego rápido y conversaciones de paz”.

“Seguiremos creyendo que los derechos humanos y las libertades son la prioridad absoluta y no el Estado”, aseguraron en Nóvaya Gazeta.