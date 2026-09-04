Taiwán logra un inusual triunfo ante China en disputa por evento de arte en Corea del Sur

En un comunicado difundido el jueves, el Consulado General de China en Gwangju denunció que los organizadores de la Bienal de Gwangju, que se inaugurará el 5 de septiembre, permitieron que Taiwán participara en la muestra con un nombre "que no se corresponde en absoluto con su condición", provocando un "daño directo" a la "base política" de las relaciones entre Pekín y Seúl.

El consulado señaló que se comunicó reiteradamente con el Gobierno local y con los responsables del evento para expresar su "preocupación" al respecto y que, si bien el ayuntamiento pidió disculpas públicamente, este no corrigió la "práctica errónea" de los organizadores.

"Nuestro consulado expresa su profundo malestar ante esta incoherencia entre las palabras y los hechos. El equipo curatorial chino ya ha anunciado la retirada de su participación como muestra de enérgica protesta", apuntó.

La polémica surgió después de que la Fundación de la Bienal de Gwangju, la entidad organizadora de la exposición, aceptara inicialmente el nombre de 'Pabellón de Taiwán' para una muestra del Museo Nacional de Bellas Artes de la isla y luego optara por cambiar esa denominación a 'Pabellón NTMoFA'.

En un comunicado difundido el pasado 17 de agosto, el Ministerio de Cultura de Taiwán tachó la modificación de "censura política", exigió la restitución de la denominación original y advirtió de que emprendería las "acciones necesarias" en caso de que se incumpliera el contrato establecido con la organización.

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Si bien la fundación se negó, en un principio, a revertir su postura, finalmente optó por hacerlo ante las protestas del resto de artistas participantes en la bienal, establecida en 1994 para conmemorar el levantamiento popular de 1980 contra la dictadura militar surcoreana.

La fundación afirmó esta semana a través de Instagram que "ha defendido sistemáticamente el principio de no intervenir ni censurar la planificación, el contenido o la expresión de las exposiciones" y que continúa "comprometida con la salvaguarda de la autonomía artística y la libertad de expresión".

La ciudad de Gwangju, por su parte, anunció la apertura de una investigación sobre los "problemas operativos surgidos" durante la planificación del evento, al tiempo que aclaró que el nombre del pabellón fue "simplemente una expresión artística" que no implica el reconocimiento de Taiwán como Estado.

En esa misma línea se pronunció el portavoz de la Cancillería surcoreana, Park Doo-soon, quien recalcó que la posición del Gobierno de Seúl respecto a Taiwán "permanece inalterada".

El mantenimiento del nombre de 'Pabellón de Taiwán' representa una victoria simbólica para una isla que ha visto reducida su participación internacional en los últimos años por la presión de Pekín, que la considera como "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Los taiwaneses suelen participar en eventos internacionales con otras denominaciones -en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, compiten bajo el nombre de 'Taipéi chino'- y en muy raras ocasiones emplean abiertamente el título de 'Taiwán', ya que eso suele desencadenar protestas y amenazas de boicot por parte de China.