Takaichi felicita a Meloni, su "querida amiga", por el gobierno más longevo de Italia

"Hoy quisiera felicitar a mi querida amiga Giorgia por haberse convertido en la primera ministra que más tiempo ha ocupado el cargo de forma ininterrumpida en la Italia de la posguerra", escribió Takaichi en su cuenta de la red social X.

Desde su llegada al poder en octubre del año pasado, la líder japonesa ha subrayado su afinidad personal con Meloni, la otra mandataria mujer del G7.

En enero, las dos primeras ministras, ambas conservadoras, elevaron la relación estratégica entre Tokio y Roma durante una cumbre en Japón, con especial énfasis en las cadenas de suministro de minerales críticos.

El Gobierno de la ultraderechista Meloni se convirtió este viernes 4 de septiembre en el más longevo de la República italiana con 1.413 días consecutivos en el poder, un insólito hito de estabilidad en una democracia jalonada de volatilidad y turbulencias.

En el poder desde octubre de 2022, la primera mujer en dirigir un Gobierno en Italia ha superado el récord de Silvio Berlusconi en su segundo mandato (2001-2005), si bien 'Il Cavaliere' mantiene la marca del gobernante que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro: nueve años, pero repartidos en cuatro legislaturas.