Traumas adolescentes y neurosis bélica: Venecia pone su foco en la salud mental

La primera sigue el día a día de un centro de internamiento neuropsiquiátrico para jóvenes de 15 a 18 años. Llegan con casos de abuso físico y sexual, trastornos de personalidad y alimenticios o violencia intrafamiliar, y su relación con el equipo médico, al borde constante del colapso, evidencia al mismo tiempo la fragilidad de un sistema que no alcanza a ser su solución a todo.

"Podemos alegrarnos de que la salud mental ya no sea un tema tabú", dijo este viernes su director en la rueda de prensa de presentación del filme, que subrayó que está basado en historias reales, que quiso abordar con delicadeza y humildad.

'15/18' muestra la dificultad de hacerse cargo de adolescentes vulnerables o conflictivos, pero Kahn no quiso darle una lectura crítica a la capacidad de los servicios sanitarios.

"Una película debería mantener siempre una cierta esperanza, una mirada positiva. El Estado somos nosotros. A veces esperamos todo del Estado y, al mismo tiempo, se lo reprochamos todo. Pero lo que nosotros hemos podido comprobar es algo realmente extraordinario: que los servicios públicos, en general, se sostienen gracias al talento, la implicación y el compromiso profesional de las personas que trabajan en ellos", afirmó.

'Mr. Nelson, Did You Kill People?' está inspirada a su vez en la vida del veterano de guerra Allen Nelson, un exmarine afroamericano destinado primero en Okinawa en 1966 y posteriormente desplegado en Vietnam.

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Su verdadera batalla empezó al volver a casa e intentar superar las atrocidades vividas y cometidas, hasta el punto de reconvertirse en activista en favor de la paz en conferencias por todo el mundo sobre sus vivencias.

Allen nació en Brooklyn en 1947 y se alistó para escapar de la pobreza y la discriminación. El filme, en el que está representado por Rodney Hicks, refleja su progresivo e irregular camino de sanación y el eco de sus secuelas en su entorno.

"Cuenta una historia que no hemos visto desde esta perspectiva. Hay muchas sobre la guerra de Vietnam, pero no tenemos una que se centre en un veterano afroamericano y que no se limite a su experiencia como soldado. Además, aborda la enfermedad mental en relación con el estrés postraumático, y eso es algo que rara vez vemos cuando hablamos de la salud mental de la comunidad negra", dijo este viernes el actor.

Tsukamoto, responsable de títulos como o 'A Snake of June', premio especial del jurado en Venecia en 2002 en la sección Contracorriente, apuntó que aunque la dinámica de las guerras ha evolucionado con nuevas armas como los drones, la experiencia para las víctimas sigue siendo la misma.

"Hay cosas que no cambian; la gente que las perpetra sí, pero no es diferente para las víctimas", dijo el cineasta, según el cual en los conflictos actuales se establece más distancia con los integrantes del bando contrario: "Usando estas herramientas se es en cierto sentido más cobarde. Con los drones hay cierta desconexión en comparación con un rifle, donde tienes que mirar a la persona", sostuvo.

Su cinta no escatima imágenes muy gráficas sobre las heridas provocadas: "Espero que el trauma que dejo en la audiencia conmocione a los jóvenes y les convenza de no ir a la guerra", añadió Tsukamoto en la presentación.

Esta 83 edición de la Mostra comenzó el miércoles con 'Ink', del cineasta británico Danny Boyle, y proseguirá hasta el día 12 con 21 películas en liza. Entre ellas, 'Bunker', de Florian Zeller, con Javier Bardem y Penélope Cruz, o 'Bucking Fastard', de Werner Herzog, con Orlando Bloom y, por primera vez juntas en la gran pantalla, las hermanas Kate y Rooney Mara.