Trump amenaza con cortar comercio con países que tienen superávit si no se bajan los tipos

Trump afirmó que la ganancia de 162.000 puestos de trabajo registrados el mes pasado, "superan todas las estimaciones" de analistas, por lo que insistió en su argumento de que la fortaleza de la economía estadounidense convierte al país en un sujeto de crédito solvente.

"¡Bajen las tasas o dejaré de comerciar con países con los que tenemos déficit", escribió el mandatario en red Truth Social.

El magnate republicano defendió que ser "un país fuerte significa tener tipos de interés más bajos"

"¡Así de simple! Deberíamos tener la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los 'viejos tiempos'. Si Estados Unidos no aceptara permitirles sus grandes superávits, algo que podríamos detener de inmediato, ¡ya no se les consideraría una élite financiera!", advirtió.

También reiteró sus críticas a la "ridícula y costosa" decisión de la Corte Suprema, que anuló en febrero pasado gran parte del esquema arancelario usado por Trump en la guerra comercial que libra con la mayoría de los socios de EE.UU. desde su regreso al poder, en enero de 2025.

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Sin embargo, subrayó que en su veredicto el alto tribunal "reconoció firmemente que 'el Presidente' tiene el derecho absoluto" de decidir con quién comercia la mayor economía del mundo.

"¡Es mejor que los aranceles! La Junta de la Reserva Federal, con su nuevo y gran líder, debe actuar con inteligencia: ¡Que sean patriotas por una vez!", dijo en referencia al nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, criticado antes de su confirmación en el cargo por su aparente cercanía al mandatario.

El banco central dejó los tipos en el rango del 3,5 y el 3,75 % en su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Warsh, que se enfrenta ahora de nuevo a las presiones de Trump de cara a la próxima cita del 15 y el 16 de septiembre.

"Las tasas de interés elevadas colocan a EE. UU. en una desventaja muy injusta, ¡y no permitiré que eso suceda!", advirtió Trump en su mensaje.