Trump se reunirá con presidenta y primer ministro de Irlanda la próxima semana en Dublín

El jefe de la Casa Blanca aterrizará previsiblemente en la capital irlandesa a primera hora del próximo sábado 12 de septiembre a bordo de su nuevo Air Force One y, según indicaron medios irlandeses, se trasladaría posteriormente en helicóptero hasta la zona de Phoenix Park, donde se producirán ambos encuentros por separado.

Primero se reunirá con Connolly, una cita que no estaba incluida en el itinerario inicial y sobre la que existían dudas, en la residencia presidencial de Áras an Uachtaráin, y posteriormente, con el 'taoiseach' (primer ministro irlandés) Martin, en la cercana Farmleigh House.

La presidenta irlandesa, que llegó al cargo en noviembre de 2025, ha sido especialmente crítica con la política exterior de Trump, especialmente en lo relativo a la postura del mandatario sobre la OTAN y en el apoyo de Washington a Israel respecto a Gaza.

Durante su campaña electoral el año pasado insistió en que no rechazaría la posibilidad de reunirse con Trump si se presentaba la oportunidad, pero aseguró que "la normalización de la guerra nunca puede aceptarse".

Por su parte, el líder republicano se refirió errónamente a Connolly como "él" durante una reunión con Martin en la Casa Blanca en marzo.

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En la prensa irlandesa aseguran que esta "breve visita de cortesía" del mandatario estadounidense será la primera prueba de fuego diplomática para Connolly; y han tirado de hemeroteca para recordar que en 2019, durante una visita anterior de Trump a la isla, formó parte de una manifestación en su contra.

Trump aprovechará su visita a la isla para asistir al Abierto de Irlanda, que se celebrará en el campo de golf que Trump tiene en Doonbeg (este irlandés), así como para colocar la primera piedra en la nueva Embajada estadounidense en Ballsbridge, al sur de Dublín.

En julio de 2025, el presidente viajó a Escocia durante cinco días en una visita de trabajo en la que combinó negociaciones comerciales con paradas en sus complejos de golf de Turnberry y Aberdeenshire.

Entonces, en plena tensión arancelaria con la Unión Europea y con Reino Unido, Trump también aprovechó para reunirse con la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, y con el entonces primer ministro británico, Keir Starmer.