Un exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras apela procesamiento por ataques a periodistas

El abogado defensor Darwin García dijo a periodistas que el recurso busca que la Corte de Apelaciones revoque la resolución de la jueza y dicte un sobreseimiento definitivo a favor del exjefe militar.

García señaló que en la audiencia inicial del pasado 1 de septiembre se vulneró el derecho de defensa de Hernández al no admitirse dos peritajes ni varios documentos presentados por la representación legal.

“No se nos admitió dos peritajes, medios de prueba documentales y se nos declaró sin lugar un incidente de nulidad y un medio probatorio del Ministerio Público (Fiscalía)”, afirmó el abogado.

El defensor también cuestionó la incorporación de una prueba remitida por la Fiscalía y la juramentación de un perito sin la presencia de los abogados del imputado.

Hernández, quien enfrenta el proceso en libertad y denuncia censura, fue acusado a finales de julio por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

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La causa se originó por una publicación institucional de las Fuerzas Armadas difundida el 26 de mayo de 2025 bajo el título 'Sicarios de la verdad', que la Fiscalía sostiene que contenía señalamientos directos contra los comunicadores Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.

No obstante, la defensa asegura que dicha publicación respondió a cuestionamientos realizados contra las Fuerzas Armadas y que estaba relacionada con la defensa de la libertad de expresión.

La investigación fiscal incluyó denuncias formales, diligencias previas, análisis audiovisual y digital, así como testimonios para determinar si los hechos constituyen una violación al ejercicio del periodismo, protegido por la Constitución hondureña y tratados internacionales.

El avance del proceso penal y la eventual fijación de la audiencia preliminar quedan ahora condicionados a la decisión que adopte la Corte de Apelaciones.