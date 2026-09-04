Un juez reclasifica como feminicidio el primer transfeminicidio reconocido en México

En un comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México explicó que el juez determinó "que la clasificación jurídica del caso se modificará de homicidio calificado a feminicidio agravado", es decir, crimen por razón de género.

Ante ello, el presunto responsable del crimen, identificado como Arturo 'N' fue procesado penalmente por feminicidio, por lo que permanecerá en prisión preventiva.

La Fiscalía recapituló que Arturo 'N' fue detenido el pasado lunes 31 de agosto en el Estado de México, "en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida en 2016 por homicidio calificado", cuando ocurrió el crimen.

"La reclasificación a feminicidio agravado permite que la muerte de Paola, una mujer trans, sea investigada y juzgada con perspectiva de género, atendiendo el contexto y las razones de género relacionadas con los hechos", apuntó la autoridad.

Previamente, la Fiscalía había precisado que el caso no podía ser perseguido como transfeminicidio, pues ese tipo penal no existía en las leyes en 2016.

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No obstante, el feminicidio está tipificado en la Ciudad de México desde 2011.

El martes, luego de la primera audiencia judicial, activistas trans denunciaron que el crimen de Paola Buenrostro fue procesado como homicidio y que, durante la audiencia inicial, la víctima fue identificada como hombre, razón por la que se manifestaron por varias horas en las instalaciones de la Fiscalía.

En respuesta, la Fiscalía se comprometió a buscar la reclasificación del delito y negó que la existencia de transfobia en la institución.

Este viernes, al término de la audiencia, Kenya Cuevas, activista trans y amiga de Paola, quien ha encabezado la lucha para exigir justicia por su asesinato, celebró que el caso se haya reclasificado "con perspectiva de género".

"Hoy es un día histórico para las mujeres trans en México", declaró ante medios.

El caso de Paola Buenrostro es emblemático, pues en 2019 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo reconoció como el primer caso documentado de transfeminicidio y señaló que las autoridades no respetaron la identidad de género de Paola.

La Fiscalía de Ciudad de México ofreció una disculpa pública en 2021 por su manejo del caso, en la que reconoció su responsabilidad institucional y el mal tratamiento dado a la memoria de Paola y su familia.

Años después, en 2024, el nombre de la víctima fue retomado para impulsar la Ley Paola Buenrostro, una reforma que tipificó este delito en la capital.