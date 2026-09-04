Un muerto y varios heridos tras un ataque con dron israelí en Jan Yunis (Gaza)

Según fuentes médicas de los servicios de emergencia citadas por Wafa, un dron israelí atacó a un grupo de palestinos en esa zona, causando la muerte de una persona y heridas a otras, sin que de momento se precisara su número ni su estado.

Horas antes, las Brigadas Al Quds -brazo armado de la Yihad Islámica Palestina- anunciaron la muerte de uno de sus combatientes a manos del Ejército israelí durante una operación conjunta con una "fuerza colaboracionista" de Israel contra las posiciones del grupo yihadista en el norte de Jan Yunis.

Más de 1.330 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante la tregua, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave. Al remontarse al inicio de la ofensiva de Israel el 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.470 víctimas mortales.